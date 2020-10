La Corte Suprema blocca il lockdown a Madrid: “Viola libertà fondamentali” (Di venerdì 9 ottobre 2020) lockdown Madrid, Corte Suprema lo blocca: “Viola libertà fondamentali” Un tribunale di Madrid, la Corte superiore di giustizia, ha bocciato la decisione di “chiudere” la capitale spagnola e altre nove città della Comunità per frenare la diffusione del Covid. Secondo il Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la decisione del governo (assunta dal Ministero della Salute) inciderebbe sui “diritti e le libertà fondamentali”. Le autorità della regione di Madrid hanno esortato i residenti della capitale a rispettare il lockdown parziale decretato per la città nonostante decisione del Tribunal Superior: “Chiediamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)lo: “Viola libertà fondamentali” Un tribunale di, lasuperiore di giustizia, ha bocciato la decisione di “chiudere” la capitale spagnola e altre nove città della Comunità per frenare la diffusione del Covid. Secondo il Tribunal Superior de Justicia de(TSJM), la decisione del governo (assunta dal Ministero della Salute) inciderebbe sui “diritti e le libertà fondamentali”. Le autorità della regione dihanno esortato i residenti della capitale a rispettare ilparziale decretato per la città nonostante decisione del Tribunal Superior: “Chiediamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte dal governo per il coronavirus Il Post Il governo spagnolo imporrà lo “stato di allarme” nella comunità di Madrid per contenere l’epidemia da coronavirus

Il governo regionale, scontento della decisione di quello centrale, si era appellato alla Corte suprema di giustizia di Madrid, che l’8 ottobre aveva stabilito che non ci fossero le basi legali per ...

Il governo regionale, scontento della decisione di quello centrale, si era appellato alla Corte suprema di giustizia di Madrid, che l'8 ottobre aveva stabilito che non ci fossero le basi legali per ...