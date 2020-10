La CIA Area Due Mari plaude Pentassuglia quale Assessore alle Risorse Agroalimentari della Puglia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Taranto. La CIA Agricoltori Italiani Area Due Mari Taranto Brindisi e la intera comunità tarantina esprimono soddisfazione per la nomina di Donato Pentassuglia quale Assessore alle Risorse Agroalimentari della Puglia «Le tempistiche necessarie alla proclamazione del nuovo consiglio regionale e i numerosi impegni sul fronte delle tematiche connesse all’agricoltura hanno consigliato di procedere alla nomina immediata dell’Assessore. Il suo profilo – ha detto Emiliano – è il più adatto a ricoprire questo difficile ed importante ruolo». Il nuovo Assessore Donato Pentassuglia è originario di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 ottobre 2020) Taranto. La CIA Agricoltori ItalianiDueTaranto Brindisi e la intera comunità tarantina esprimono soddisfazione per la nomina di Donato«Le tempistiche necessarie alla proclamazione del nuovo consiglio regionale e i numerosi impegni sul fronte delle tematiche connesse all’agricoltura hanno consigliato di procedere alla nomina immediata dell’. Il suo profilo – ha detto Emiliano – è il più adatto a ricoprire questo difficile ed importante ruolo». Il nuovoDonatoè originario di ...

Xylella messa ko da un olio di super qualità 100% italiano

La rinascita dell'economia olivicola del Salento è in un super extravergine d'oliva che regala qualità ai consumatori e speranza agli agricoltori del Salento piegati da 7 anni dalla Xylella fastidiosa ...

