Kingdom Come: Deliverance sta per ricevere un adattamento live action (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'ex dirigente di Netflix Erik Barmack e Warhorse Studios stanno sviluppando un adattamento live-action di Kingdom Come: Deliverance, il titolo ambientato nel Sacro Romano Impero medievale, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, diventato uno dei più grandi giochi nel suo genere.L'adattamento, che potrebbe diventare un film o una serie, è prodotto dal CEO di Warhorse Martin Frývaldský e Barmack. I due hanno iniziato a contattare potenziali sceneggiatori e registi.In modo molto simile alla serie di The Witcher, l'adattamento di Kingdom Come: Deliverance si concentrerà in una specifica area geografica con un preciso background ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'ex dirigente di Netflix Erik Barmack e Warhorse Studios stanno sviluppando undi, il titolo ambientato nel Sacro Romano Impero medievale, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, diventato uno dei più grandi giochi nel suo genere.L', che potrebbe diventare un film o una serie, è prodotto dal CEO di Warhorse Martin Frývaldský e Barmack. I due hanno iniziato a contattare potenziali sceneggiatori e registi.In modo molto simile alla serie di The Witcher, l'disi concentrerà in una specifica area geografica con un preciso background ...

Eurogamer_it : In arrivo l'adattamento live action di #KingdomComeDeliverance. - GamingToday4 : Kingdom Come: Deliverance diventa una serie TV dal vivo - FootParadiseRT : RT @Verde1122: Vorresti poter viziare una Miss come ? @sonya54605342 ? vero? Dovrai guadagnartelo! Vuoi foto più sexy? Le trovi qui ? http… - onlyrreputation : Julia Michaels, aggiungo, non solo ha collaborato a Fire Starter ma ha anche co scritto Kingdom Come (dall'album co… - NyLo_D : RT @Verde1122: Vorresti poter viziare una Miss come ? @sonya54605342 ? vero? Dovrai guadagnartelo! Vuoi foto più sexy? Le trovi qui ? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Kingdom Come Kingdom Come: Deliverance diventa una serie TV dal vivo Multiplayer.it Kingdom Come: Deliverance diventa una serie TV dal vivo

Kingdom Come: Deliverance diventerà una serie TV dal vivo con attori in carne ossa, almeno secondo le intenzioni di Warhorse Studios e del produttore Erik Barmack.. Kingdom Come: Deliverance ...

Kingdom Come: Deliverance, arriva l'adattamento in live action del videogame

La pellicola sarà finanziata dai Warhorse Studios e il progetto verrà supervisionato da Erik Barmack, ex-esecutivo di Netflix.

Kingdom Come: Deliverance diventerà una serie TV dal vivo con attori in carne ossa, almeno secondo le intenzioni di Warhorse Studios e del produttore Erik Barmack.. Kingdom Come: Deliverance ...La pellicola sarà finanziata dai Warhorse Studios e il progetto verrà supervisionato da Erik Barmack, ex-esecutivo di Netflix.