Katy Perry vende la casa degli ospiti a Beverly Hills

Con l'arrivo della piccola Daisy Dove, Katy Perry e Orlando Bloom vogliono dedicarsi completamente alla famiglia evitando ogni distrazione: sarà anche per questo che hanno messo in vendita la casa di Beverly Hills che finora hanno destinato ad amici e parenti in visita, non lontana da quella in cui vivono loro. Una guesthouse che in realtà è una villa dei sogni, l'hanno appena messa sul mercato per 7,9 milioni di dollari.

Orlando Bloom papà innamorato: la bimba ha gli occhi di Katy Perry

Secondo l’attore de «Il Signore degli Anelli», la piccola ha preso tutto da sua madre, Katy Perry. «Quando è nata ho pensato: “Oh, è una mini me!”. Poi, fortunatamente, ho visto che aveva gli occhi ...

