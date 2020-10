Juventus-Sarri, intesa vicina per la risoluzione. Roma e Fiorentina ci pensano… (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Juventus e Maurizio Sarri trattano la risoluzione del contratto. A quel punto, il tecnico toscano potrebbe tornare in pista: Roma e Fiorentina le indiziate principali. Maurizio Sarri torna in pista? E’ il dubbio che comincia a aleggiare nel mondo della Serie A. Con almeno un paio di club pronti a cambiare tecnico avendo il toscano a disposizione. Sarri, si tratta la risoluzione con la Juventus Il tecnico toscano ha firmato nell’estate del 2019 un contratto triennale con la Juventus a circa 6 milioni di euro a stagione. Accordo che presenta una clausola che permette alla Vecchia Signora di risolvere con un anno di anticipo l’intesa pattuita con il pagamento di una penale ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lae Mauriziotrattano ladel contratto. A quel punto, il tecnico toscano potrebbe tornare in pista:le indiziate principali. Mauriziotorna in pista? E’ il dubbio che comincia a aleggiare nel mondo della Serie A. Con almeno un paio di club pronti a cambiare tecnico avendo il toscano a disposizione., si tratta lacon laIl tecnico toscano ha firmato nell’estate del 2019 un contratto triennale con laa circa 6 milioni di euro a stagione. Accordo che presenta una clausola che permette alla Vecchia Signora di risolvere con un anno di anticipo l’pattuita con il pagamento di una penale ...

