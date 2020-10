Juventus | Ronaldo furioso per l’isolamento | che sfogo domenica

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Cristianosi è infuriato la scorsaquando è stato imposto l’isolamento Cristianoè tra i calciatori dellache non hanno rispettato il protocollo d’isolamento, lasciando Torino e dirigendosi nel ritiro della sua Nazionale. La voglia di giocare col Portogallo del numero 7, seppur in una amichevole contro la Spagna, era tantissima e non voleva lasciarsi scappare quest’occasione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,si sarebbe infuriato con la dirigenza bianconerasera quando ha subito che si sarebbe dovuti restare in isolamento in Hotel. Lo riteneva ingiusto, essendo risultato negativo al tampone, ed è stato il primo a partire. Leggi su Calcionews24.com