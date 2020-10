Juventus-Napoli, si allontana il 3-0 Serie A a rischio, idea 'bolla Nba' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Juventus-Napoli, si allontana il 3-0 a tavolino. Problema sulla data del recupero. Inter-Milan, allarme contagi verso il derby. Serie A a rischio? Le soluzioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 9 ottobre 2020), siil 3-0 a tavolino. Problema sulla data del recupero. Inter-Milan, allarme contagi verso il derby.A a? Le soluzioni Segui su affaritaliani.it

tancredipalmeri : Non credo ci possa essere niente di più rappresentativo per il calcio italiano che penalizzare il Napoli con -1 e n… - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina,… - cn1926it : #Capello: “In testa vedo l’#Inter. Subito dopo #Juventus, #Atalanta e #Napoli” - cristina_bona : RT @massimozampini: Il caso Juventus-Napoli a parti invertite. (Pezzo settimanale per #williamhillnews) -