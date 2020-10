Juventus-Napoli, De Luca: “Penose le dichiarazioni di Agnelli. Abbiamo evitato che si contagiasse Ronaldo e nessuno ci ha ringraziati” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Dal presidente della Juventus è arrivata una dichiarazione penosa, imbarazzante“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook in merito alla mancata sfida tra Juve e Napoli. De Luca ha poi citato una frase di Shopenhauer: “La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo”, riferita ai bianconeri. “Stiamo parlato di sport o di altro? Come ci si può ridurre alla meschinità pensando di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena dall’Asl?”, ha aggiunto. “All’Asl di Napoli non sono neanche arrivati i ringraziamenti perché Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo“, ha concluso De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Dal presidente dellaè arrivata una dichiarazione penosa, imbarazzante“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta su Facebook in merito alla mancata sfida tra Juve e. Deha poi citato una frase di Shopenhauer: “La gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo”, riferita ai bianconeri. “Stiamo parlato di sport o di altro? Come ci si può ridurre alla meschinità pensando di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena dall’Asl?”, ha aggiunto. “All’Asl dinon sono neanche arrivati i ringraziamenti perchédi contagiare Cristiano“, ha concluso De ...

