Juventus, McKennie: “Sono qui per Pirlo. Ronaldo? Ecco come mi chiama” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Juventus – La Juventus ha scommesso tanto su Weston McKennie, centrocampista americano che la società bianconera ha prelevato dai tedeschi dello Schalke. Non ci ha pensato in fondo tanto Andrea Pirlo a gettarlo nella mischia, tant’è vero che alla prima partita contro la Sampdoria lo ha schierato già titolare. Il giovane mediano americano ha parlato ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole. “È emozionante far parte della nuova generazione” ha detto McKennie a ESPN. Juventus, le parole di McKennie “Giochi in una squadra che è sempre in vista e vivi l’esperienza di giocare giorno dopo giorno con i migliori giocatori del mondo”. “È stato molto intrigante venire alla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 ottobre 2020)– Laha scommesso tanto su Weston, centrocampista americano che la società bianconera ha prelevato dai tedeschi dello Schalke. Non ci ha pensato in fondo tanto Andreaa gettarlo nella mischia, tant’è vero che alla prima partita contro la Sampdoria lo ha schierato già titolare. Il giovane mediano americano ha parlato ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole. “È emozionante far parte della nuova generazione” ha dettoa ESPN., le parole di“Giochi in una squadra che è sempre in vista e vivi l’esperienza di giocare giorno dopo giorno con i migliori giocatori del mondo”. “È stato molto intrigante venire alla ...

ZZiliani : Avendo finora pagato solo il prestito (4,5 McKennie, 10 Morata, 2 Chiesa) la Juventus, che deve anche all’Udinese 1… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #McKennie: '#Juve meglio della #Premier. #Ronaldo? Ecco come mi chiama' ?? - BianconeriZonIt : Non è un segreto che il mio sogno fosse quello di giocare in Premier League. Ma quando la Juventus arriva con i gio… - tuttosport : #McKennie: '#Juve meglio della #Premier. #Ronaldo? Ecco come mi chiama' ?? - juve_magazine : JUVENTUS - McKennie: 'Ronaldo è genuino e ti supporta' -