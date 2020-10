Juventus, Dybala ko in Nazionale: salta la sfida con l’Ecuador, i dettagli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Juventus – Paulo Dybala tiene in ansia Andrea Pirlo. Il calciatore, infortunatosi nel finale dello scorso campionato e aggravatosi quando Sarri lo mandò in campo contro il Lione, non vede la luce in fondo al tunnel. Se con la maglia della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo ed è andato in panchina a Roma, con la Seleccion è un tabù. Juventus, le ultimissime su Paulo Dybala Infatti ha saltato la prima gara con la Nazionale. Come comunicato dalla selezione argentina, un problema grastro-intestinale dell’ultimo minuto. La partita in questione è stata decisa da un rigore di Lionel Messi al 13′ della partita. Leggi anche: Calhanoglu Juventus, “Sky Sport” conferma: può ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 ottobre 2020)– Paulotiene in ansia Andrea Pirlo. Il calciatore, infortunatosi nel finale dello scorso campionato e aggravatosi quando Sarri lo mandò in campo contro il Lione, non vede la luce in fondo al tunnel. Se con la maglia dellaè tornato ad allenarsi in gruppo ed è andato in panchina a Roma, con la Seleccion è un tabù., le ultimissime su PauloInfatti hato la prima gara con la. Come comunicato dalla selezione argentina, un problema grastro-intestinale dell’ultimo minuto. La partita in questione è stata decisa da un rigore di Lionel Messi al 13′ della partita. Leggi anche: Calhanoglu, “Sky Sport” conferma: può ...

