Juventus, De Ligt corre verso il recupero: possibile chance contro il Verona (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matthijs De Ligt corre verso il recupero e la Juventus lo aspetta. Il roccioso difensore olandese si è operato alla spalla sinistra intorno alla metà di agosto, subito dopo la sofferta eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. La grande stagione disputata lo scorso anno, hanno portato l’ex Ajax ad essere considerato il perno difensivo della squadra che verrà e lui avrebbe voglia di dimostrare tutto il suo valore. Per questa ragione, De Ligt starebbe accelerando i tempi di recupero: le stime parlavano di un rientro sul terreno di gioco previsto intorno alla metà di novembre. Ma il suo ritorno sul terreno di gioco potrebbe concretizzarsi molto prima. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pogba rompe il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matthijs Deile lalo aspetta. Il roccioso difensore olandese si è operato alla spalla sinistra intorno alla metà di agosto, subito dopo la sofferta eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. La grande stagione disputata lo scorso anno, hanno portato l’ex Ajax ad essere considerato il perno difensivo della squadra che verrà e lui avrebbe voglia di dimostrare tutto il suo valore. Per questa ragione, Destarebbe accelerando i tempi di: le stime parlavano di un rientro sul terreno di gioco previsto intorno alla metà di novembre. Ma il suo ritorno sul terreno di gioco potrebbe concretizzarsi molto prima. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Pogba rompe il ...

