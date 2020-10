Juventus, Capello sicuro: “Bilancio pesante, ma il progetto c’è” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Un modo di dire che calza a pennello alla nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Dopo il fallimento del progetto Sarri, spetterà al Maestro convincere l’ambiente bianconero e riportare la serenità nel gruppo. Quest’ultima lacuna sarebbe già stata colmata durante il primo approccio del tecnico con la sua nuova squadra. Le idee all’avanguardia e l’ambizione del mister avrebbero convinto anche i più scettici, compresi i senatori della Vecchia Signora ed i suoi grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Ma dopo la battura d’arresto contro la Roma, è arrivato il momento di reagire. LEGGI ANCHE: Juventus, furia Ronaldo: non accetta l'isolamento fiduciario LEGGI ANCHE: Juventus Under 23, ecco Marques: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Un modo di dire che calza a pennello alla nuovatargata Andrea Pirlo. Dopo il fallimento delSarri, spetterà al Maestro convincere l’ambiente bianconero e riportare la serenità nel gruppo. Quest’ultima lacuna sarebbe già stata colmata durante il primo approccio del tecnico con la sua nuova squadra. Le idee all’avanguardia e l’ambizione del mister avrebbero convinto anche i più scettici, compresi i senatori della Vecchia Signora ed i suoi grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Ma dopo la battura d’arresto contro la Roma, è arrivato il momento di reagire. LEGGI ANCHE:, furia Ronaldo: non accetta l'isolamento fiduciario LEGGI ANCHE:Under 23, ecco Marques: ...

