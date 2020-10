Juventus, caos bolla: ecco cosa rischiano i 7 calciatori che l’hanno violata (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Juventus ha segnalato all’Asl di Torino l’abbandono dell’isolamento fiduciario di 7 suoi tesserati. Si tratta di Bentancur, Dybala, Ronaldo, Cuadrado, Danilo e Demiral che hanno lasciato nei giorni scorsi la “bolla” per prendere parte ai rispettivi impegni nazionali. Diversamente per Buffon che invece ha lasciato la squadra per tornare nella propria abitazione. Intanto l’ente regionale ha comunicato la situazione degli interessati alla Procura la quale, come riporta Fanpage.it, potrebbe sanzionare i calciatori della Vecchia Signora anche duramente. Oltre ad una multa che va dai 400 ai 1000 euro, i calciatori bianconeri rischiano anche una squalifica. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laha segnalato all’Asl di Torino l’abbandono dell’isolamento fiduciario di 7 suoi tesserati. Si tratta di Bentancur, Dybala, Ronaldo, Cuadrado, Danilo e Demiral che hanno lasciato nei giorni scorsi la “” per prendere parte ai rispettivi impegni nazionali. Diversamente per Buffon che invece ha lasciato la squadra per tornare nella propria abitazione. Intanto l’ente regionale ha comunicato la situazione degli interessati alla Procura la quale, come riporta Fanpage.it, potrebbe sanzionare idella Vecchia Signora anche duramente. Oltre ad una multa che va dai 400 ai 1000 euro, ibianconerianche una squalifica. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori ...

