Juventus, Bonucci a Chiesa: “Preparati, in allenamento ci sarà poco da ridere” (FOTO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Compagni in Nazionale e ora compagni anche alla Juventus. Leonardo Bonucci, da buon uomo squadra, ha voluto lanciare un simpatico messaggio a Federico Chiesa, neo bianconero. Durante il corso di una sessione di allenamento in azzurro, Bonucci e Chiesa sono stati immortalati ridendo e scherzando: il difensore della Juve non ha perso l’occasione di postare la FOTO come story su Instagram avvisando Chiesa con un messaggio eloquente: “Preparati, in allenamento ci sarà poco da ridere“. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Compagni in Nazionale e ora compagni anche alla. Leonardo, da buon uomo squadra, ha voluto lanciare un simpatico messaggio a Federico, neo bianconero. Durante il corso di una sessione diin azzurro,sono stati immortalati ridendo e scherzando: il difensore della Juve non ha perso l’occasione di postare lacome story su Instagram avvisandocon un messaggio eloquente: “Preparati, inci saràda ridere“.

