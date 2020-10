Juventus | Boniek | “Szczesny migliorato con Pirlo? Neanche un po' ”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Uno dei punti fermi delladi Andreaè il portiere polacco Wojciech Szczesny. Il numero 1 bianconero si è preso la Vecchia Signora e starebbe migliorando partita dopo partita. Nelle scorse stagioni pareva un po' frenato in alcuni frangenti, soprattutto per quanto riguarda gli interventi su palloni alti fuori dall'area di porta. Quest'anno, il Maestro avrebbe in mente delle idee che coinvolgerebbero maggiormente Szczesny che potrebbe divenire una sorta di regista arretrato grazie al cui contributo potrebbero iniziare le azioni offensive della. Quest'anno potrebbe essere decisivo per il futuro del portiere ex Roma, divenuto una garanzia di affidabilità per la squadra bianconera.