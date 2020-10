Juventus, Baroni sul ruolo di Chiesa: “Dipende da come continua Pirlo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ex-allenatore della primavera della Juventus, Marco Baroni, è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio sulla situazione del calcio italiano. In particolare non è mancata la domanda a tema Juve, visto il passato dell’allenatore. A Baroni è stato chiesto un parere su Federico Chiesa ultimo colpo bianconero, decisamente su una nota alta, che ha lasciato discutere non poco. L’ex-allenatore del Benevento vede l’esterno come un giocatore jolly: “Bisogna capire se giocheranno ancora con un 3-4-1-2, dove Chiesa può stare sia davanti che da esterno: ha potenzialità, gamba, è muscolare ed ha sia tecnica che qualità. Può ritagliarsi un ruolo importante, e sono convinto che possa partire da ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ex-allenatore della primavera della, Marco, è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio sulla situazione del calcio italiano. In particolare non è mancata la domanda a tema Juve, visto il passato dell’allenatore. Aè stato chiesto un parere su Federicoultimo colpo bianconero, decisamente su una nota alta, che ha lasciato discutere non poco. L’ex-allenatore del Benevento vede l’esternoun giocatore jolly: “Bisogna capire se giocheranno ancora con un 3-4-1-2, dovepuò stare sia davanti che da esterno: ha potenzialità, gamba, è muscolare ed ha sia tecnica che qualità. Può ritagliarsi unimportante, e sono convinto che possa partire da ...

