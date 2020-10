Juve Dinamo Kiev, Lucescu: «Cristiano Ronaldo è come Maradona» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mircea Lucescu ha parlato della partita di Champions League che vedrà affrontarsi la Juventus e la sua Dinamo Kiev Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, avversaria della Juventus in Champions League, in una intervista a Tuttosport ha parlato proprio dei bianconeri. PIRLO – «Mi aspetto che la sua squadra giochi un calcio offensivo, di dominio del gioco. Pirlo è stato un maestro nei passaggi e penso che punterà molto su questo aspetto anche con i suoi giocatori. In campo è sempre stato un creativo e una volta che lo diventi, poi ti rimane nel dna. Mi aspetto una Juventus creativa e non mi stupisce che abbia schierato tanti giocatori di qualità subito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mirceaha parlato della partita di Champions League che vedrà affrontarsi lantus e la suaMircea, allenatore della, avversaria dellantus in Champions League, in una intervista a Tuttosport ha parlato proprio dei bianconeri. PIRLO – «Mi aspetto che la sua squadra giochi un calcio offensivo, di dominio del gioco. Pirlo è stato un maestro nei passaggi e penso che punterà molto su questo aspetto anche con i suoi giocatori. In campo è sempre stato un creativo e una volta che lo diventi, poi ti rimane nel dna. Mi aspetto unantus creativa e non mi stupisce che abbia schierato tanti giocatori di qualità subito ...

