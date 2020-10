Jurassic World Nuove Avventure 2 ci sarà, Netflix annuncia il rinnovo con un teaser trailer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Jurassic World Nuove Avventure 2 ci sarà. Netflix annuncia il secondo ciclo di episodi della serie animata prodotta, tra gli altri, da Steven Spielberg e legata al franchise di Jurassic Park. Con un teaser trailer, la piattaforma di streaming ha mostrato le prime scene di ciò che vedremo in questa seconda stagione. Jurassic World Nuove Avventure, il cui titolo originale è Jurassic World Camp Cretaceous, ha debuttato su Netflix il mese scorso, accogliendo fin da subito buone recensioni da parte di pubblico e critica. La serie animata si presenta come un sequel del film Jurassic ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020)2 ci sarà.il secondo ciclo di episodi della serie animata prodotta, tra gli altri, da Steven Spielberg e legata al franchise diPark. Con un, la piattaforma di streaming ha mostrato le prime scene di ciò che vedremo in questa seconda stagione., il cui titolo originale èCamp Cretaceous, ha debuttato suil mese scorso, accogliendo fin da subito buone recensioni da parte di pubblico e critica. La serie animata si presenta come un sequel del film...

_diana87 : La bella notizia: più dinosauri per tutti! #JurassicWorldCampCretaceous 2 ci sarà, Netflix annuncia il rinnovo con… - IlCineocchio : Teaser per #JurassicWorldNuoveAvventure, stagione 2: la lotta per salvarsi continua - MeruAradan : RT @JurassicParkIT: Una nuova giurassica avventura ha inizio nel 2021. Tutti i nuovi episodi di Jurassic World: Nuove Avventure, prossimame… - NerdPool_IT : Jurassic World: Nuove avventure, la seconda stagione su Netflix nel 2021 – TEASER TRAILER - ronniehowlett3 : RT @MangaForevernet: ? Jurassic World - Nuove avventure 2: il trailer d'annuncio ? ? -