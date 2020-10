John Lennon, gli auguri social di Yoko Ono per gli 80 anni del marito scomparso (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi John Lennon avrebbe compiuto 80 anni e a fargli gli auguri su Twitter è stata sua moglie Yoko Ono . 'Buon Compleanno, John! Buon compleanno, Sean! Voi siete i miei angeli. Vi amo', sono queste le ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggiavrebbe compiuto 80e a fargli glisu Twitter è stata sua moglieOno . 'Buon Compleanno,! Buon compleanno, Sean! Voi siete i miei angeli. Vi amo', sono queste le ...

Agenzia_Ansa : Oggi, 9 ottobre, John Lennon avrebbe compiuto 80 anni. Le sue due vite con i Beatles e Yoko Ono e poi con Imagine c… - SkyTG24 : John Lennon, 80 anni fa la nascita di un mito tra musica e attivismo politico. FOTO - SkyTG24 : New York, l’Empire State Building si tinge di blu in onore di John Lennon - sonomusicgroup : John Lennon: l'Empire State Building si illumina per l'80esimo compleanno: Il figlio Sean ha acceso le luci dell'Em… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @GerberArancio: @Rebeka80721106 @gigliointi @CasaLettori @BrindusaB1 @gherbitz @GuernseyJuliet @ANNAMAMARIABIA1 @dadagioia @atzeni_regin… -