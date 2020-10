Italia Under 21, rinviato ufficialmente il match contro l’Islanda: nuovi positivi al Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La partita tra gli azzurrini dell’Under 21 e i pari età dell’Islanda valida per gli Europei Under 21, originariamente in programma oggi 9 ottobre alle ore 17.30 non si disputerà a causa delle ultime positività al Covid-19 riscontrate in queste ultime ore. Ritorno “a casa” Oltre a Bastoni e Carnesecchi infatti, sono riscontrati positivi anche il difensore del Milan Gabbia (che salterà il derby) e il portiere Plizzari, attualmente alla Reggina in prestito sempre dai rossoneri, oltre che a un membro dello staff azzurro. La Federazione Italiana, in accordo con quella islandese ha deciso quindi per il rinvio della sfida: gli azzurrini ritorneranno quindi in Italia, con due voli separati. Italia ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020) La partita tra gli azzurrini dell’21 e i pari età dell’Islanda valida per gli Europei21, originariamente in programma oggi 9 ottobre alle ore 17.30 non si disputerà a causa delle ultimetà al-19 riscontrate in queste ultime ore. Ritorno “a casa” Oltre a Bastoni e Carnesecchi infatti, sono riscontratianche il difensore del Milan Gabbia (che salterà il derby) e il portiere Plizzari, attualmente alla Reggina in prestito sempre dai rossoneri, oltre che a un membro dello staff azzurro. La Federazionena, in accordo con quella islandese ha deciso quindi per il rinvio della sfida: gli azzurrini ritorneranno quindi in, con due voli separati....

XFactor_Italia : .@MarroneEmma sarà la #Wonderwall degli Under Uomini? ??????? #XF2020 - XFactor_Italia : GG per le Under Donne e @Machete_Mnlt!?? Vi piace come squadra? #XF2020 - ZZiliani : Grande attesa a Reykjavik e in tutta l’Islanda per lo speciale-tv di questa sera: “Perchè l’Islanda Under 21 deve a… - genticelaj : RT @ZZiliani: Grande attesa a Reykjavik e in tutta l’Islanda per lo speciale-tv di questa sera: “Perchè l’Islanda Under 21 deve avere il 3-… - carmelocarat : 40 under 40: i 10 giovani ricercatori da tenere d'occhio - Fortune Italia ?@nzingaretti? scegli tra questi il d da… -