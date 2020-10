Italia Under 21, altri 3 positivi al Covid: salta la gara con l’Islanda. C’è anche Gabbia del Milan (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik dove avrebbe dovuto disputare il match di qualificazione agli Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato giovedì all’arrivo in aeroporto. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Gli altri due positivi, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica della positività. La Federcalcio, l’Uefa e le autorità sanitarie locali hanno valutata la situazione e deciso di rinviare la partita, in programma alle 17.30 di oggi. Tutta la delegazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale21, attualmente a Reykjavik dove avrebbe dovuto disputare il match di qualificazione agli Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultatial-19 dopo il tampone effettuato giovedì all’arrivo in aeroporto. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Glidue, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica dellatà. La Federcalcio, l’Uefa e le autorità sanitarie locali hanno valutata la situazione e deciso di rinviare la partita, in programma alle 17.30 di oggi. Tutta la delegazione ...

