Italia Under 21, altri 3 positivi al Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Brutte notizie per la Nazionale Under 21 di Nicolato: dai test effettuati all’aeroporto di Reykjavik, sono emerse le positività di altri due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21. La squadra è a Reykjavik dove oggi è in programma la sfida con l’Islanda per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria. Il tampone è stato effettuato ieri all’arrivo in aeroporto, i risultati sono stati comunicati nella tarda serata di ieri. La squadra era in isolamento fiduciario dopo la positività di Bastoni e Carnesecchi. La FIGC si è attivata tempestivamente per valutare, con la UEFA e le autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare. Potrebbe, a questo punto, anche essere rinviata la sfida con ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Brutte notizie per la Nazionale21 di Nicolato: dai test effettuati all’aeroporto di Reykjavik, sono emerse letà didue calciatori e un membro dello staff della Nazionale21. La squadra è a Reykjavik dove oggi è in programma la sfida con l’Islanda per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria. Il tampone è stato effettuato ieri all’arrivo in aeroporto, i risultati sono stati comunicati nella tarda serata di ieri. La squadra era in isolamento fiduciario dopo latà di Bastoni e Carnesecchi. La FIGC si è attivata tempestivamente per valutare, con la UEFA e le autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare. Potrebbe, a questo punto, anche essere rinviata la sfida con ...

XFactor_Italia : .@MarroneEmma sarà la #Wonderwall degli Under Uomini? ??????? #XF2020 - XFactor_Italia : GG per le Under Donne e @Machete_Mnlt!?? Vi piace come squadra? #XF2020 - sole24ore : Iss, in Italia l’1% delle vittime Covid è under 50: sono 407 - CosimoBon : RT @GoalItalia: Altri tre positivi al Covid, di cui due calciatori, nell'Under 21 ?? - infoitsport : Italia Under 21, altri 3 positivi al Covid: 2 sono calciatori -