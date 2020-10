Italia U21, tre nuovi positivi al coronavirus: due sono calciatori (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non ci sono buone notizie per la Nazionale Italiana U21. Ci sono tre nuovi contagi nel ritiro azzurro. Dopo Bastoni e Carnesecchi, infatti, sono emersi tre nuovi casi di Covid-19 all'interno della formazione del ct Nicolato, impegnata oggi a Reykjavik contro l'Islanda.Italia U21: altri due giocatori positivi"Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l'Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri", si legge nella nota diffusa dalla ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non cibuone notizie per la Nazionalena U21. Citrecontagi nel ritiro azzurro. Dopo Bastoni e Carnesecchi, infatti,emersi trecasi di Covid-19 all'interno della formazione del ct Nicolato, impegnata oggi a Reykjavik contro l'Islanda.U21: altri due giocatori"Duee un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l'Islanda,risultatial Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto ed i cui risultatistati resi noti nella tarda serata di ieri", si legge nella nota diffusa dalla ...

