Istat, produzione industriale in crescita (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Continua a crescere ad agosto la produzione industriale che segna la quarta variazione congiunturale positiva al netto della stagionalità, dopo il crollo dovuto all'emergenza Covid-19. L'aumento mensile, più marcato per i beni di consumo, si estende a tutti i settori di attività economica. Lo rileva l'Istat sottolineando, peraltro, che il mese di agosto è caratterizzato da volumi produttivi limitati a causa delle chiusure legate alle ferie estive, e ciò determina una maggiore volatilità delle variazioni relative a tale mese. In termini tendenziali, prosegue, seppure molto attenuata, la lunga fase di contrazione dell'indice corretto per gli effetti di calendario. L'Istituto di statistica stima che ad agosto l'indice destagionalizzato della ...

