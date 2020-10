Istat: industria italiana + 7,7% ad agosto. E’ il miglior dato tra le grandi economie europee (Di venerdì 9 ottobre 2020) Guizzo della produzione industriale in agosto, con un recupero del 7,7% rispetto a luglio. Il dato è migliore delle attese e rispetto a quello dei principali paesi europei. La Francia ha registrato un + 1,3%, la Germania una lieve flessione. Nel confronto con agosto 2019 l’Istat rileva una lieve contrazione dello 0,3%, con lo stesso numero di giorni lavorativi. “Continua a crescere ad agosto la produzione industriale che segna la quarta variazione congiunturale positiva al netto della stagionalità, dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19″, è il commento dell’Istituto di statistica. Rispetto a luglio il progresso coinvolge tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+6,6%), i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Guizzo della produzionele in, con un recupero del 7,7% rispetto a luglio. Ile delle attese e rispetto a quello dei principali paesi europei. La Francia ha registrato un + 1,3%, la Germania una lieve flessione. Nel confronto con2019 l’rileva una lieve contrazione dello 0,3%, con lo stesso numero di giorni lavorativi. “Continua a crescere adla produzionele che segna la quarta variazione congiunturale positiva al netto della stagionalità, dopo il crollo dovuto all’emergenza Covid-19″, è il commento dell’Istituto di statistica. Rispetto a luglio il progresso coinvolge tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+6,6%), i ...

Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione cresce del 34,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi in tutti i ...

Industria, Coldiretti: flop turismo

E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla produzione industriale ad agosto dai quali emergono in generale segnali di recupero. A fare eccezione è l’industria alimentare ...

