Istat | in crescita la produzione industriale | +7 | 7 per cento ad agosto Gualtieri | “Economia in ripresa”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I datisulladi: registrata unadel 7,7 per. ROMA – Sono stati pubblicati i datisulladi. Secondo i dati provvisori, nel nono mese del 2020 c’è stata unadel 7,7% rispetto a luglio. Importanteanche nel trimestre (giugno-luglio-) che ha avuto un incremento del 34,6% rispetto al precedente. L’indice destagionalizzato mensile ha mostrato aumenti in tutti i comparti: crescono in misura marcata i beni di consumo (+6,6%), i beni strumentalii (+4,3%), i beni intermedi (+4%) e l’energia (+3,5%). Diminuisce l’indice ...

Quanto alla crescita di dipendenti, nel biennio 2017-2018 ... 12 per cento, +3,3). Il rapporto dell’Istat incrocia poi il settore di attività con quattro forme organizzative. Le organizzazioni di ...Presentati alle Giornate di Bertinoro i nuovi dati Istat sul settore non profit in Italia. Le istituzioni non profit sono 359.574 con 53.476 dipendenti. L’85% è rappresentato da associazioni e due ist ...