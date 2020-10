Iss: 77% focolai sono in famiglia “importanti segnali di allerta” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cruciali mascherine, distanziamento e lavaggio mani. Ci sono “importanti segnali di allerta” legati a un aumento della trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. La maggior parte dei focolai continua a verificarsi proprio in ambito domiciliare, pari al 77,6%.Rimane dunque fondamentale mantenere “un’elevata consapevolezza della popolazione generale circa … L'articolo Iss: 77% focolai sono in famiglia “importanti segnali di allerta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cruciali mascherine, distanziamento e lavaggio mani. Ci“importantidi allerta” legati a un aumento della trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, che provocaanche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. La maggior parte deicontinua a verificarsi proprio in ambito domiciliare, pari al 77,6%.Rimane dunque fondamentale mantenere “un’elevata consapevolezza della popolazione generale circa … L'articolo Iss: 77%in“importantidi allerta” proviene da www.meteoweek.com.

stebellentani : Dai dati ISS diffusi dalle agenzie emergono nuovi dati sui decessi covid. Etá media alzata da 77,8 a 81,7 anni. Sot… - istsupsan : Nel secondo trimestre dell’epidemia di #Covid19 è aumentata leggermente l’età media dei decessi (da 77,8 a 81,7 ann… - zazoomblog : Report Iss: Criticità e oltre 3.800 focolai il 77% in famiglia No assembramenti in casa e allaperto -… - Agenpress : Covid. Iss, epidemia accelera. In aumento gli asintomatici, 77% focolai in famiglia - Monica22043399 : RT @FrancescoCoccoT: La maggior parte dei focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6%). In ambito scolastico il 2,5%. Cala… -