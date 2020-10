Isola dei Famosi | i giochi per la nuova conduttrice sono ormai fatti

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’deitornerà con ogni probabilità il prossimo anno con un’edizione ricca di novità. A partire dalladel reality show, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, perfettamente a suo agio in queste settimane in un’altraun po’ più tranquilla, con la conduzione di Temptation Island. Sembrerebbero non essercipiù dubbi su chi sarà a prendere il suo posto, come confermato anche dal periodico Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti: a condurre ladei2021 sarà Ilary Blasi, pronta dunque a tornare in pista dopo alcune memorabili edizioni del Grande Fratello Vip in qualità di padrona di casa. Ilary Blasi...