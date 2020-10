Islanda-Italia U21 rinviata per positivi al Coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) La gara tra le Nazionali Under 21 di Islanda e Italia valida per le qualificazioni al Campionato Europeo e in programma oggi alle 17.30 allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik è stata rinviata dopo che le autorità islandesi hanno chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena.Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano risultati positivi al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall'inizio del raduno. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) La gara tra le Nazionali Under 21 divalida per le qualificazioni al Campionato Europeo e in programma oggi alle 17.30 allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik è statadopo che le autorità islandesi hanno chiesto alla delegazione dell’di mettersi in quarantena.Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano risultatial COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri all'arrivo in aeroporto. Tutta la delegazione arrivata ieri inera risultata negativa ai tre tamponi effettuati indall'inizio del raduno. ITA Sport Press.

