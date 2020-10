Islanda-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming qualificazioni Europei Under 21 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Islanda-Italia sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in streaming il match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21. I ragazzi di Paolo Nicolato scenderanno in campo a Reykjavik contro i pari età dell’Islanda. Tra i convocati spicca il nome di Sandro Tonali, mentre non saranno a disposizione Bastoni e Carnesecchi, risultati positivi al Covid-19. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di venerdì 9 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con una diretta testuale, le pagelle, le parole dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020)sarà visibilein tv: eccoe come vedere inil match valido per leagli21. I ragazzi di Paolo Nicolato scenderanno in campo a Reykjavik contro i pari età dell’. Tra i convocati spicca il nome di Sandro Tonali, mentre non saranno a disposizione Bastoni e Carnesecchi, risultati positivi al Covid-19. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di venerdì 9 ottobre. La partita sarà trasmessa intv esclusiva su Rai 2 e insu Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con unatestuale, le pagelle, le parole dei ...

