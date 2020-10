Islanda-Italia, Grassani: “Rappresentazione di come i protocolli siano subordinati alla legge” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Quanto accaduto alla Under 21 rappresenta la conferma di come i protocolli delle istituzioni sportive siano comunque subordinati, nella loro applicazione, alle norme di legge“. Sono queste le parole di Mattia Grassani, il quale ha commentato all’ANSA la decisione della UEFA di rinviare il match Islanda-Italia in programma oggi pomeriggio dopo che le autorità islandesi avevano chiesto alla delegazione azzurra di mettersi in quarantena per le tre positività riscontrate nel gruppo. “In Islanda le autorità competenti hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per la disputa della gara e la UEFA, senza opporre alcunché o insistere per la disputa di un match a ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Quanto accadutoUnder 21 rappresenta la conferma didelle istituzioni sportivecomunque, nella loro applicazione, alle norme di legge“. Sono queste le parole di Mattia, il quale ha commentato all’ANSA la decisione della UEFA di rinviare il matchin programma oggi pomeriggio dopo che le autorità islandesi avevano chiestodelegazione azzurra di mettersi in quarantena per le tre positività riscontrate nel gruppo. “Inle autorità competenti hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per la disputa della gara e la UEFA, senza opporre alcunché o insistere per la disputa di un match a ...

