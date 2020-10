Ippolito: «Per ora dalla scuola duemila casi su 8 milioni di persone: dati incoraggianti» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma. «Non ci aspettavamo questi dati. Quasi mille in più rispetto al giorno precedente a fronte di 5mila tamponi in più sono tanti». E’ sufficiente ad alzare il livello di attenzione, soprattutto sui posti disponibili negli ospedali. «Al momento questo livello è controllato in tutte le regioni. Purtroppo non è escluso che possa salire. Certo è che non bisogna abbassare il livello di attenzione, anzi dovremmo alzarlo». Il boom dei contagi, dice, è attribuibile solo in parte all’aumento dei tamponi, spiega. «Principalmente all’incremento del tasso di mobilità della popolazione, alla coda lunga delle vacanze, all’abbassamento della guardia in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera un’intervista a Giuseppe, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma. «Non ci aspettavamo questi. Quasi mille in più rispetto al giorno precedente a fronte di 5mila tamponi in più sono tanti». E’ sufficiente ad alzare il livello di attenzione, soprattutto sui posti disponibili negli ospedali. «Al momento questo livello è controllato in tutte le regioni. Purtroppo non è escluso che possa salire. Certo è che non bisogna abbassare il livello di attenzione, anzi dovremmo alzarlo». Il boom dei contagi, dice, è attribuibile solo in parte all’aumento dei tamponi, spiega. «Principalmente all’incremento del tasso di mobilità della popolazione, alla coda lunga delle vacanze, all’abbassamento della guardia in ...

VittorioSgarbi : Complimenti ai cittadini di Campobello di Mazara per lo scampato pericolo. - napolista : #Ippolito: «Non ci aspettavamo questi dati. Siamo preoccupati» Al CorSera: «Le persone che non rispettano le regole… - F_Baldux : @JorgeParma1 @RobertoVettora3 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official @nino_ippolito… - LucaSalvarani11 : @MaurizioVoltini Per me sono scuse di carta. Il padre fa una cosa vomitevole, doveva sedare la rissa nel caso inizi… - LaBombetta76 : @mik4_5 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @ilgiornale @Libero_official @nino_ippolito Continua a sfuggirvi i… -