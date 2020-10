Ip Man 3 la trama del film in onda stasera venerdì 9 ottobre su Rai 4 per la serata orientale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ip Man 3 il film stasera venerdì 9 ottobre su Rai 4, trama e trailer Nuovo appuntamento con i venerdì da Missione Oriente su Rai 4. Venerdì 9 ottobre arriva il terzo film della saga di Ip Man , diretto ancora una volta da Wilson Yip e interpretato da Donnie Yen nel ruolo del celebre maestro dell’arte marziale del Wing Chun, che si dovrà scontrare con Mike Tyson. In seconda serata l’appuntamento è con “Dragon Blade – La battaglia degli Imperi”, di Daniel Lee, un progetto che vede collaborare produttivamente Stati Uniti e Cina con risultati sorprendentemente spettacolari. Jackie Chan, John Cusack e Adrien Brody sono impegnati in un mix di wuxiapian e cinema peplum: la Cina del 48 a.C. fa ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ip Man 3 ilvenerdì 9su Rai 4,e trailer Nuovo appuntamento con i venerdì da Missione Oriente su Rai 4. Venerdì 9arriva il terzodella saga di Ip Man , diretto ancora una volta da Wilson Yip e interpretato da Donnie Yen nel ruolo del celebre maestro dell’arte marziale del Wing Chun, che si dovrà scontrare con Mike Tyson. In secl’appuntamento è con “Dragon Blade – La battaglia degli Imperi”, di Daniel Lee, un progetto che vede collaborare produttivamente Stati Uniti e Cina con risultati sorprendentemente spettacolari. Jackie Chan, John Cusack e Adrien Brody sono impegnati in un mix di wuxiapian e cinema peplum: la Cina del 48 a.C. fa ...

Soul: il film Pixar arriverà direttamente su Disney+

Tra rinvii e chiusure non c’è davvero pace per i cinema. E ora un altro film ha deciso di lasciare definitivamente le sale. Pixar ha infatti annunciato che Soul (QUI il trailer) farà direttamente il ...

