Invincible | il teaser trailer della serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman

Amazon Prime Video ha condiviso il teaser trailer di Invincible, la nuova serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman, in arrivo in streaming su Amazon Prime Video nel 2021. Il video mostra il protagonista alle prese con i propri poteri e mentre combatte con alcuni nemici. Il cast di doppiatori coinvolti in Invincible è davvero stellare e comprende Steven Yeun (The Walking Dead), J.K. Simmons.

