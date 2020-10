Inter | quinto positivo al Covid-19 | è il portiere Radu Il comunicato del club

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Salgono a 5 i contagi al-19 in casa. Dopo Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Bastoni, contagiato nell’Under 21, ora anche il secondoIonutè risultatoal test per il-19. Di seguito ilufficiale dei nerazzurri. MILANO – FCnazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionutdopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli“. Fonte Foto: Twitter Genoa L'articolo, ...