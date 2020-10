Inter | NEWS e ultimissime 9 ottobre | Gagliardini rassicura tutti | “Sto bene”

(Di venerdì 9 ottobre 2020)- Tutte le notizie sui nerazzurri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni,e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions… Questo articolo: “Sto bene” è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieA.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Alessandro #Bastoni è risultato positivo al Covid-19 ?? - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - CorSport : #Inter, #Young: 'Se potessi, tornerei ora al #Watford' ?? - sportli26181512 : Ansia #Inter, anche Radu positivo al Coronavirus?: Se confermata, si aggiungerebbe a quelle di Bastoni, Skriniar, N… - sportli26181512 : Tuttosport: 'Ombra Covid sul derby': 'Ombra Covid sul derby': titola così stamattina Tuttosport in merito al match… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter NEWS

Fcinternews.it

Cookie Necessari Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito sono impostati solo in risposta alle azioni da te ...Fabio Capello vota Inter. L'ex allenatore - tra le altre - di Roma e Milan ha detto la sua sulla corsa scudetto ai microfoni del "Corriere dello Sport", puntando sui nerazzurri per la vittoria del ...