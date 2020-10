Inter, l’agente di Lautaro: «Valutiamo il rinnovo» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alberto Yaquè, agente di Lautaro Martinez, ha parlato della possibilità per il suo assistito di rinnovare con l’Inter Alberto Yaquè, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a TNT Sport del possibili rinnovo del Toro. «Barcellona, Real Madrid o Manchester City? Lo volevano tutti, ma di concreto non c’era nulla. E’ normale che Lautaro Interessi a grandi squadre, ma di offerte concrete non ce ne sono state. Si sono dette tante cose sul suo trasferimento in estate. Il rinnovo? Stiamo valutando certamente, ma non ci siamo ancora seduti a parlare con l’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alberto Yaquè, agente diMartinez, ha parlato della possibilità per il suo assistito di rinnovare con l’Alberto Yaquè, agente diMartinez, ha parlato a TNT Sport del possibilidel Toro. «Barcellona, Real Madrid o Manchester City? Lo volevano tutti, ma di concreto non c’era nulla. E’ normale cheessi a grandi squadre, ma di offerte concrete non ce ne sono state. Si sono dette tante cose sul suo trasferimento in estate. Il? Stiamo valutando certamente, ma non ci siamo ancora seduti a parlare con l’». Leggi su Calcionews24.com

