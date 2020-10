Inter | Asamoah | «Grazie a tutti | i tifosi sono grandi» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Kwadwosaluta l’: il ghanese ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri. Su di lui il Brescia e la Sampdoria Kwadwosaluta l’. Ecco le parole del ghanese dopo l’addio ai nerazzurri. Sulle sue tracce (da svincolato) ciil Brescia di Cellino e la Sampdoria di Ferrero. Le sue parole. «Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimiNerazzurri, siete! In bocca al lupo per tutto.». Visualizza questo post su Instagram Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimii ...