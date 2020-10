Inter, anche Radu positivo al Coronavirus. Rinviata Italia-Islanda U21 (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - In casa Inter l'allarme Coronavirus, già ampiamente scattato, si allarga ancora di più. Dopo le positività di Bastoni e Skriniar emerse dai ritiri delle rispettive nazionali, e quelle di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA - In casal'allarme, già ampiamente scattato, si allarga ancora di più. Dopo le positività di Bastoni e Skriniar emerse dai ritiri delle rispettive nazionali, e quelle di ...

marcoconterio : ?????? Christian #Eriksen alza la voce e lo fa per la prima volta dal ritiro della ???? 'Non mi siederò in panchina tut… - FBiasin : #Inter, positivi anche #Nainggolan e #Gagliardini. Andiamo sempre meglio... - Inter : ?? | WALLPAPER Hai già personalizzato il tuo smartphone con i colori più belli del mondo? Da oggi puoi farlo anche… - LCafeinter : RT @FtwGaleazzo: @Moreno41628304 @marifcinter Lo dico da mesi, da qualunque angolazione la si guardi, è un asset dell’Inter e bisogna valor… - Fabio64535537 : RT @marcoconterio: ?????? Christian #Eriksen alza la voce e lo fa per la prima volta dal ritiro della ???? 'Non mi siederò in panchina tutto l'… -