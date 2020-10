Inter | anche Radu positivo al Coronavirus | il comunicato

Leggi su calcionews24

L'Inter comunica la positività di Gagliardini e Nainggolan: si aggiunge il caso del secondo portiere, Ionut Radu. L'Inter comunica la positività di Ionut Radu. Attesa per Skriniar, dopo l'esito del secondo tampone. «FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli».