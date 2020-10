Inps mette a disposizione nuovi posti di lavoro: chi può farne richiesta? (Di venerdì 9 ottobre 2020) In un periodo decisamente difficile per quanto concerne la ricerca di un posto di lavoro fisso, l’Inps propone diversi contratti a tempo indeterminato. Scopriamo a chi è indirizzata l’offerta lavorativa InpsLo scorso 6 ottobre 2020 è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’avviso sul concorso bandito dall’Inps. Una ghiotta opportunità per trovare il cosiddetto “posto fisso” che oggi più che mai sembra essere davvero diventato una chimera. Naturalmente è previsto un numero di posti limitati (165) e delle particolare competenze per potervi accedere. Infatti l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha bisogno di figure all’avanguardia nell’area informatica da impiegare su tutto il territorio ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020) In un periodo decisamente difficile per quanto concerne la ricerca di un posto difisso, l’propone diversi contratti a tempo indeterminato. Scopriamo a chi è indirizzata l’offerta lavorativaLo scorso 6 ottobre 2020 è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’avviso sul concorso bandito dall’. Una ghiotta opportunità per trovare il cosiddetto “posto fisso” che oggi più che mai sembra essere davvero diventato una chimera. Naturalmente è previsto un numero dilimitati (165) e delle particolare competenze per potervi accedere. Infatti l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha bisogno di figure all’avanguardia nell’area informatica da impiegare su tutto il territorio ...

