Ingroia | Inevitabile radiazione Palamara | magistratura non si autoassolva

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - - "Ritengo sia una conseguenza Inevitabile di ciò che è venuto fuori dalle indagini, che hanno offerto un quadro desolante che ha inferto una profonda ferita all'immagine della magistratura agli occhi dei cittadini. Certo, il rischio è che Palamara venga utilizzato come capro espiatorio, ma ci auguriamo che così non sia". Lo dice all'Adnkronos l'ex pm Antonio Ingroia commentando la "Un provvedimento così drastico – aggiunge – è proporzionato rispetto ai fatti gravissimi emersi, ma sarebbe bene che la magistratura non si autoassolva attraverso la condanna di Palamara". Quanto all'ipotesi che non siano state rispettate le regole del processo disciplinare, Ingroia spiega:

