Influenza: in Toscana 400mila vaccini già prenotati. Giani «Sforzo straordinario per l'emergenza Covid» (Di venerdì 9 ottobre 2020) La campagna di vaccinazione antInfluenzale 2020-2021, avviata lunedì scorso, con quasi un milione e mezzo di dosi gratis messe a disposizione di Regione Toscana per le categorie a rischio (over 60, bambini sotto i 6 anni, personale a contatto con il pubblico, operatori sanitari) registra i primi importanti risultati. Sono già 412.270 le dosi di vaccino prenotate da medici e pediatri

