"Infilatevi nel caso lo scopino del cesso". Borghi sbrocca, volano stracci con Burioni: altissima tensione (Di venerdì 9 ottobre 2020) volano stracci tra Claudio Borghi e Roberto Burioni. Un serratissimo confronto sui social. Il tema? Il coronavirus, ovviamente. O meglio, i tamponi. Ad aprire le danze è il leghista, il quale cinguetta: "Ho scoperto che qui c'è una massa di tampoinomani per i quali dire che un tampone è fastidioso è bestemmia - premette partendo in quarta -. Cari amici, Infilatevi su per il naso anche lo scopino del cesso se vi piace ma non venitemi a rompere le scatole se dico che trovo l'esame invasivo per essere di routine", ha attaccato Borghi. Dunque, ecco la replica di Burioni: "Onorevole, il tampone rinofaringeo può essere fastidioso (specie in pazienti con ipertrofia dei turbinati o deviazione detto nasale) ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020)tra Claudioe Roberto. Un serratissimo confronto sui social. Il tema? Il coronavirus, ovviamente. O meglio, i tamponi. Ad aprire le danze è il leghista, il quale cinguetta: "Ho scoperto che qui c'è una massa di tampoinomani per i quali dire che un tampone è fastidioso è bestemmia - premette partendo in quarta -. Cari amici,su per il naso anche lodelse vi piace ma non venitemi a rompere le scatole se dico che trovo l'esame invasivo per essere di routine", ha attaccato. Dunque, ecco la replica di: "Onorevole, il tampone rinofaringeo può essere fastidioso (specie in pazienti con ipertrofia dei turbinati o deviazione detto nasale) ma ...

Nancahabyar : Infilatevi i pistacchi nel culo - NardiLuisa : RT @alde68: E infilatevi una carota nel culo, si sente lo stesso ?? - alde68 : E infilatevi una carota nel culo, si sente lo stesso ?? - SuxxTweeter : @catlatorre Infilatevi anche un tappo nel culo, così l'economia vooolaaaa!! - dreamglw : come potete pensare poi che la ragione per cui non posta è perché gli danno fastidio questi commenti ma voi state m… -

Ultime Notizie dalla rete : Infilatevi nel Meteo a 7 giorni: tutte le ULTIMISSIME sul MALTEMPO e sul ritorno del CALDO al sud! MeteoLive.it Tamponi, scontro tra Claudio Borghi e Burioni: "Allora infilatevi nel naso lo scopino del cesso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Covid, "tamponi invasivi": botta e risposta tra Borghi e Burioni

Cari amici, infilatevi su per il naso anche lo scopino del cesso se vi piace ma non venitemi a rompere le scatole se dico che trovo l’esame invasivo per essere di routine”. A scriverlo è il ...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.Cari amici, infilatevi su per il naso anche lo scopino del cesso se vi piace ma non venitemi a rompere le scatole se dico che trovo l’esame invasivo per essere di routine”. A scriverlo è il ...