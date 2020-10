Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - La produzione Industriale ad agosto aumenta del 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre diminuisce dello 0,3% rispetto ad agosto dell'anno scorso, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Lale adaumenta del 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre diminuisce dello 0,3% rispetto addell'anno scorso, ...

fabbri333 : Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo - Ultima Ora - ANSA - cappelIaiomatto : I dati dell'Istat. Segnali positivi per la produzione industriale in Italia. #ANSA #industria #Istat @istat_it - fisco24_info : Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo: Quarto dato congiunturale positivo. Da giugno in tre mes… - iconanews : Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: I dati dell'Istat. Segnali positivi per la produzione industriale in Italia. #ANSA #industria #Istat @istat_it https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Istat Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo - Economia ANSA Nuova Europa Sale più del previsto la produzione industriale in Italia

e nell'industria del legno, della carta e stampa (-6%). "L'aumento mensile, più marcato per i beni di consumo, si estende a tutti i settori di attività economica. Si sottolinea, peraltro, che il mese ...

Industria: Istat, produzione +7,7% ad agosto, -0,3% annuo

La produzione industriale ad agosto aumenta del 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre diminuisce dello 0,3% rispetto ad agosto dell'anno scorso (i giorni lavorativi di ...

e nell'industria del legno, della carta e stampa (-6%). "L'aumento mensile, più marcato per i beni di consumo, si estende a tutti i settori di attività economica. Si sottolinea, peraltro, che il mese ...La produzione industriale ad agosto aumenta del 7,7% rispetto a luglio, sulla base dei dati destagionalizzati, mentre diminuisce dello 0,3% rispetto ad agosto dell'anno scorso (i giorni lavorativi di ...