Inchiesta 49 milioni, arriva la superperizia che scagiona la Lega (Di venerdì 9 ottobre 2020) Una superperizia che scagiona la Lega piomba sull'Inchiesta che indaga sui presunti fondi occulti e sui famosi 49 milioni del partito di via Bellerio. «Non esiste una contabilità occulta della Lega, non esistono fondi neri, non ci sono conti all'estero». Lo afferma Giulio Centemero, tesoriere della Lega, in un'intervista al quotidiano Il Giornale evidenziando inoltre che «sui giornali questa settimana abbiamo letto di cento segnalazioni all'autorità giudiziaria di operazioni sospette compiute dalla Lega. Bene, fra le cento operazioni su cui l'Antiriciclaggio della Banca d'Italia ipotizza chissà quali crimini c'è persino il bonifico bimestrale da 100mila euro che parte da Banca Intesa e va ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Unachelapiomba sull'che indaga sui presunti fondi occulti e sui famosi 49del partito di via Bellerio. «Non esiste una contabilità occulta della, non esistono fondi neri, non ci sono conti all'estero». Lo afferma Giulio Centemero, tesoriere della, in un'intervista al quotidiano Il Giornale evidenziando inoltre che «sui giornali questa settimana abbiamo letto di cento segnalazioni all'autorità giudiziaria di operazioni sospette compiute dalla. Bene, fra le cento operazioni su cui l'Antiriciclaggio della Banca d'Italia ipotizza chissà quali crimini c'è persino il bonifico bimestrale da 100mila euro che parte da Banca Intesa e va ...

alexbarbera : Dopo diciassette anni di lavori, sette miliardi di euro, più di cinquanta milioni in manutenzioni di qui in poi, do… - fattoquotidiano : FONDI LEGA / L'INCHIESTA SI ALLARGA La Procura di Milano indaga su operazioni finanziarie “sospette” per 29 milioni… - fattoquotidiano : Sardegna, Procura apre un’inchiesta per abuso d’ufficio dopo lo scoop del - tempoweb : Inchiesta 49 milioni, arriva la superperizia che scagiona la #Lega #centemero #fondi #9ottobre… - adrianobusolin : Inchiesta 49 milioni, arriva la superperizia che scagiona la Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta milioni Inchiesta sui 49 milioni della Lega, a Presa diretta i conti non tornano… Il Riformista Inchiesta 49 milioni, arriva la superperizia che scagiona la Lega

Una superperizia che scagiona la Lega piomba sull'inchiesta che indaga sui presunti fondi occulti e sui famosi 49 milioni del partito di via Bellerio. «Non esiste una contabilità occulta della Lega, ...

Alluvione, adesso scatta un’inchiesta nel mirino abusi edilizi e arginature

La Procura ha incaricato i carabinieri forestali di verificare tutti gli eventi che hanno sconvolto la provincia ...

Una superperizia che scagiona la Lega piomba sull'inchiesta che indaga sui presunti fondi occulti e sui famosi 49 milioni del partito di via Bellerio. «Non esiste una contabilità occulta della Lega, ...La Procura ha incaricato i carabinieri forestali di verificare tutti gli eventi che hanno sconvolto la provincia ...