In palestra per la salute: il Medical Fitness al servizio della riabilitazione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo un infortunio, un intervento chirurgico o una malattia, oppure per chi vuole recuperare una forma fisica accettabile, la riabilitazione è tutto. Purché fatta con criterio, sotto l’occhio attento di professionisti capaci. È per questo motivo che affidarsi ad una struttura specializzata è fondamentale: l’esercizio fisico deve essere svolto sotto stretto controllo medico, sulla base di un programma personalizzato. In gergo lo si chiama “Medical Fitness”, Fitness medico: una tecnica che abbina lo sport al monitoraggio medico, e che si rivela utile tanto nella cura quanto nella prevenzione. Perché, se è vero che il Medical Fitness ha una funzione riabilitativa, è altrettanto vero che si è mostrato efficace ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo un infortunio, un intervento chirurgico o una malattia, oppure per chi vuole recuperare una forma fisica accettabile, laè tutto. Purché fatta con criterio, sotto l’occhio attento di professionisti capaci. È per questo motivo che affidarsi ad una struttura specializzata è fondamentale: l’esercizio fisico deve essere svolto sotto stretto controllo medico, sulla base di un programma personalizzato. In gergo lo si chiama “”,medico: una tecnica che abbina lo sport al monitoraggio medico, e che si rivela utile tanto nella cura quanto nella prevenzione. Perché, se è vero che ilha una funzione riabilitativa, è altrettanto vero che si è mostrato efficace ...

mauroberruto : Giocate da soli. Mentre il #Piemonte è di nuovo in ginocchio per il clima impazzito. Mentre il #COVID19 torna a cor… - nasoblu5 : @DavidPuente quando vado in ambienti chiusi, uso sempre la FFP2 mentre una da passeggio per la strada meno impegnat… - hautevilles : Sono uscita dalla palestra senza essermi sudata l'anima, il cielo era azzurro e nell'aria c'era odore di biscotti d… - MartaFarasha : Alle 17 devo essere bella pimpante per andare in palestra. Situazione attuale: spiaggiata sulla poltrona con le cuffie. - fradeluxe84 : Ho fatto un paio di km per andare in palestra e ho visto tante persone senza mascherina, o al mento. (non sono stra… -

Ultime Notizie dalla rete : palestra per Morì in palestra per un colpo alla testa, condannati istruttore e compagni di allenamento La Repubblica Mini+lockdown+per+la+provincia+di+Latina%3A+tutte+le+nuove+regole+per+i+prossimi+15+giorni

Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ...

Napoli, le ultime sulle condizioni di Insigne

Questo il comunicato del Napoli: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto riscaldameno in avvio e lavoro di scarico. Successivamente ripetute di corsa ed esercizi ...

Contingentamento a numero massimo di 20 persone, previa registrazione e adozione delle misure generali di prevenzione, partecipanti a feste private, anche successive a cerimonie religiose; per queste ...Questo il comunicato del Napoli: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto riscaldameno in avvio e lavoro di scarico. Successivamente ripetute di corsa ed esercizi ...