In paesi poveri Hiv | Tbc e malaria rischiano di fare più morti del Covid

ROMA – Hiv, tubercolosi e malaria, nei Paesi a risorse limitate, rischiano di fare piu' morti del Covid-19. Fa suo il monito di Peter Sands, direttore esecutivo del Fondo globale per la lotta all'Aids, tubercolosi e malaria, Stefania Burbo, focal point del Network italiano salute globale, la rete che riunisce dieci organizzazioni della societa' civile che operano nel Sud del mondo (ActionAid, Aidos, Amref Health Africa, Ccm, Cesvi, Coopi, Cospe, Medici con l'Africa Cuamm, Medicus Mundi Italia, World Friends).

I vescovi del Belgio uniscono la loro voce a quella di Papa Francesco e delle altre Chiese cristiane per chiedere la cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo. In una nota diffusa questa m ...

Un'analisi effettuata su un ampio campione di popolazione rivela caratteristiche chiave della covid e della sua diffusione nei Paesi più poveri. In India, Paese che ha riportato oltre 6.300.000 casi ...

