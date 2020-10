In Italia si continua a parlare poco (e male) di Africa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da qualche tempo, più o meno da quando la peggiore pandemia della storia recente ha sconvolto il mondo, abbiamo una conoscenza di quello che succede all’estero più ampia di quanto eravamo abituati prima. I dati sui contagi, dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Cina all’Iran, ci arrivano a braccetto con notizie approfondite sul modo in cui questi stati stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Un virus senza confini ha abbattuto anche i confini dell’informazione e le sezioni estere non sono mai state così lette e cliccate come in questi mesi. Siamo tutti sulla stessa barca, alla deriva, e mai come ora ci interessa sapere come se la passano altrove, perché il nostro futuro non dipende solo da quel che avviene sul territorio nazionale, anche oltrefrontiera. In tutto questo, però, c’è una lunga ombra che si allunga su ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) Da qualche tempo, più o meno da quando la peggiore pandemia della storia recente ha sconvolto il mondo, abbiamo una conoscenza di quello che succede all’estero più ampia di quanto eravamo abituati prima. I dati sui contagi, dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Cina all’Iran, ci arrivano a braccetto con notizie approfondite sul modo in cui questi stati stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Un virus senza confini ha abbattuto anche i confini dell’informazione e le sezioni estere non sono mai state così lette e cliccate come in questi mesi. Siamo tutti sulla stessa barca, alla deriva, e mai come ora ci interessa sapere come se la passano altrove, perché il nostro futuro non dipende solo da quel che avviene sul territorio nazionale, anche oltrefrontiera. In tutto questo, però, c’è una lunga ombra che si allunga su ...

