In Indonesia si protesta contro una riforma del lavoro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prevede una serie di deregolamentazioni e potrebbe anche creare problemi all'ambiente: ci sono stati scontri e centinaia di arresti Leggi su ilpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Prevede una serie di deregolamentazioni e potrebbe anche creare problemi all'ambiente: ci sono stati scontri e centinaia di arresti

La rivolta di Arahmaiani con i giocattoli: al Pav una protesta pop contro il sessismo

L’artista indonesiana, che si batte in difesa delle donne e della natura, è stata più volte arrestata dal regime per il suo lavoro considerato blasfemo ...

